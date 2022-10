Het Openbaar Ministerie gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen voor het injecteren van vervuild afvalwater in de Groningse bodem. De NAM wordt ervan verdacht stoffen aan het afvalwater te hebben toegevoegd zonder over de juiste vergunning te beschikken.

Het OM kan nog niet zeggen om welke stoffen het gaat. Mogelijk is kwik een van de stoffen. Dat zit in afvalwater dat afkomstig is van aardgasraffinage in de Noordzee, een gebied waar de NAM naar gas boort.



Het betreft volgens het OM een milieudelict omdat de stoffen mogelijk gevaarlijk zijn en zonder toestemming in de aardbodem komen. Het OM heeft nog geen aanwijzingen hoe gevaarlijk het injecteren van het afvalwater daadwerkelijk is voor mens en milieu en of het risico op aardbevingen daarmee wordt vergroot.



De NAM zou die stoffen de laatste twaalf jaar bij Borgsweer hebben geloosd. De kwestie kwam aan het licht na een onderzoek van de politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).



Het OM wil volgend jaar voor de rechter komen met de zaak. De NAM zegt later inhoudelijk te reageren, maar te betreuren dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld.