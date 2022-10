Grote namen vandaag bij de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Premier Rutte en Shell-topman Ben van Beurden worden vandaag door de commissie verhoord. De mannen waren hoofdrolspelers in het Groningse dossier. Rutte was al die tijd premier en Van Beurden werd begin 2014 CEO van Shell. Onder zijn leiding werd Shell vorig jaar volledig Brits en verhuisde het hoofdkantoor naar Londen. Beide mannen hebben elkaar met regelmaat gesproken over de gaswinning.

Dat meldt de NOS. Het is deze week de zevende en laatste verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Al weken worden er allerlei personen van ministeries en multinationals Shell en ExxonMobil verhoord, om te ontrafelen hoe de publiek-private samenwerking in Groningen heeft gewerkt.



Over de publiek-private samenwerking is het tijdens de enquête al veel gegaan. Onder meer over de vraag hoe het kon dat in het beruchte jaar 2013 een recordhoeveelheid gas werd opgepompt, terwijl experts hadden gewaarschuwd dat de situatie in Groningen gevaarlijk werd. Het leidde tot heftige aardbevingen, en veel schademeldingen.



De enquêtecommissie wil achterhalen: wie wist dat er toen zoveel gas gewonnen werd, en wie was eindverantwoordelijk. Interessant is om te weten hoever de betrokkenheid van Rutte en Van Beurden ging. Vooral in de jaren dat de gaswinning maar mondjesmaat naar beneden ging en de veiligheid in Groningen niet vooropstond. Omdat beide mannen al lang in functie zijn, zijn zij belangrijk voor de reconstructie die de commissie maakt.



Het verhoor van Van Beurden begon vandaag, donderdag, om 09.30, die met Rutte is vanmiddag om 14.00. De verhoren zijn live te volgen.