Groningse psychiaters en onderzoekers werkzaam voor het UMCG pleiten voor het therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica. Volgens hen is uit verschillende onderzoeken gebleken dat behandeling met deze middelen effectief is bij ernstige vormen van psychiatrische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen, posttraumatische stressstoornissen en verslavingen.

Daarnaast zijn psychedelica mogelijk effectief als behandeling van chronische pijn en clusterhoofdpijn. Maar psychedelica moeten wel zeer doordacht onderdeel uit maken van een behandeling, en om de inzet te bevorderen moet er een ambitieus, landelijk onderzoeks- en implementatieprogramma komen.

Donderdag doen Robert Schoevers, Jeanine Kamphuis, Joost Breeksema en Jolien Veraart, psychiaters en onderzoekers in het UMCG, mee aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica.

In de laatste jaren zijn er in het UMCG onderzoeken gedaan naar behandelingen met psychedelica zoals psilocybine, ketamine en MDMA. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat behandeling met deze middelen effectief is bij ernstige vormen van psychiatrische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen, posttraumatische stressstoornissen en verslavingen. Daarnaast zijn psychedelica mogelijk effectief als behandeling van chronische pijn en clusterhoofdpijn.

Dit is goed nieuws voor patiënten en is ook breder relevant voor de maatschappij. 30 procent van de patiënten met een psychische stoornis heeft onvoldoende baat bij de nu beschikbare behandelingen. Therapieresistentie en de gevolgen van het chronische karakter van de psychische stoornissen vormen een zware belasting voor patiënten en familieleden. Het is de belangrijkste oorzaak van uitval uit het arbeidsproces, en het leidt tot hoge algemene zorgkosten en lange wachttijden in de ggz. In Nederland leven vele tienduizenden patiënten met hardnekkige, therapieresistente psychiatrische aandoeningen.

De ontwikkelingen in behandelingen met psychedelica zijn hoopgevend, zo meldt het UMCG. Daarnaast bestaan er ook risico´s en valkuilen. Een reëel risico is dat mensen met psychiatrische klachten zelf gaan experimenteren met psychedelica, zonder begeleiding of ondersteunende psychotherapie: een praktijk die kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast storten investeerders en start-ups - met soms beperkte expertise - zich op het ontwikkelen en aanbieden van psychedelica-ondersteunde behandelingen en neemt het commerciële aanbod buiten de reguliere zorg toe. Daar kunnen andere belangen dan de patiëntbelangen gemakkelijk de boventoon gaan voeren.

'Voorkomen moet worden dat patiënten de dupe worden van te snelle, ondoordachte en kostbare invoering en toepassing. Juist bij kwetsbare patiënten met complexe klachten moeten psychedelica met grote zorgvuldigheid worden ingezet door ervaren, getrainde therapeuten en in combinatie met gerichte psychotherapieën', benadrukt Schoevers.

Nederland kan wereldwijd een unieke rol spelen op het gebied van hoogwaardig, multidisciplinair klinisch onderzoek naar psychedelica. De UMCG'ers pleiten dan ook voor een ambitieus, landelijk onderzoeks- en implementatieprogramma. Dit kan klinisch onderzoek voor grote ggz-aandoeningen versnellen en een enorme impuls geven aan het zorgaanbod voor ernstig zieke patiënten. 'Door investering in een fors aantal grote en goed opgezette klinische studies, kunnen wij antwoorden krijgen op de belangrijkste vragen. In tegenstelling tot kleinschalige, door de industrie gesponsorde, trials biedt een grootschalige landelijke onderzoeksagenda de mogelijkheid om écht te leren welke middelen effectief zijn, voor welke patiënten, en welke aandoeningen', aldus Breeksema.