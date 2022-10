De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Groningen vindt dat de gemeente meer moet doen om studenten te helpen met hun energierekening. Volgens de fracties van D66, Stadspartij, VVD, Student en Stad, CDA, PvhN en PVV moet de gemeente alles uit de kast halen en kijken naar creatieve mogelijkheden om studenten te helpen.

Het Groningse college maakte gisteren bekend met een pakket van miljoenen te komen om de effecten van de energiearmoede en inflatie tegen te gaan. Hier zijn echter geen extra maatregelen in opgenomen om studenten verder te ondersteunen. Dit zorgt voor grote verbazing bij de gehele oppositie omdat er afgelopen donderdag nog werd geprotesteerd door alle coalitiepartijen voor een energietoeslag voor studenten.

CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: 'Waar we aan de ene kant tegen studenten zeggen dat we geen geld hebben om hen een energietoeslag uit te keren, besluiten we wel met het geld dat over is van de energietoeslag van het Rijk andere inwoners extra te helpen. En natuurlijk is dat fantastisch en voor veel mensen nodig, maar hoe leg je dat uit bijvoorbeeld ook na het protest van afgelopen donderdag op de Grote Markt. We wijzen aan de ene kant terecht naar het Rijk, maar verzaken zelf het goede voorbeeld te geven.'

Als het aan de oppositie fracties ligt wordt er tijdens het debat woensdag toch gekeken naar mogelijkheden om studenten financieel tegemoet te komen. Studenten worden nu vaak doorverwezen naar de individuele bijzondere bijstand. Echter biedt dit voor lang niet alle studenten een oplossing, omdat de leencapaciteit van 1000 euro per student als inkomen wordt gezien, onafhankelijk of een student leent of niet.. 'In de gemeente Den Haag hebben ze echter besloten geen rekening meer te houden met de leencapaciteit bij DUO als voorliggende voorziening. Wij willen daarom een juridische second opinion om te kijken of we dit beleid ook in de gemeente Groningen kunnen volgen. Wanneer dit niet lukt komen we alsnog met een voorstel voor een energietoeslag', aldus Steven Bosch van Student en Stad.

Mirjam Gietema (D66) benadrukt dat het Rijk heeft besloten om euro35 miljoen beschikbaar te stellen aan studentensteden. "De gemeente Groningen ontvangt hiervan euro3 miljoen. Dit bedrag is bedoeld voor studenten en moet wat ons betreft daarom zoveel mogelijk ten goede komen aan studenten die dit nodig hebben. Studenten hebben, net als alle andere inwoners, recht op een toegankelijk regeling en duidelijkheid. We moeten beleidsvrijheid pakken waar dat kan en eventueel aanvullend daarop met studenten(organisaties) onderzoeken of er dan nog aanvullende creatieve maatregelen mogelijk zijn."