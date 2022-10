De gemeente Groningen komt met een tijdelijk financieel hulppakket. Hierin staan maatregelen om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen. De meeste maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd gaan pas in 2023 in en zijn op dit moment onvoldoende voor veel mensen die snel ondersteuning nodig hebben. Het college bespreekt de voorstellen op woensdag met de raad. De eerste maatregelen zullen naar verwachting begin november worden uitgevoerd.

"We zien de financiële problemen en de daarmee samenhangende onzekerheid en stress toenemen", zegt Eelco Eikenaar, wethouder Inkomen en Schulden. "Dat geldt in de eerste plaats voor mensen met een minimuminkomen. Maar we zien steeds vaker ook andere groepen die hun financiën niet meer rond krijgen. Het college wil nu de mensen waar de nood het hoogst is direct enige lucht bieden."



De gemeente trekt ruim 9,5 miljoen euro uit voor het pakket. Die maatregelen komen bovenop de voorstellen van het Rijk. Daarbij gaat het om een tijdelijk pakket. Wethouder Financiën Mirjam Wijnja: "Als gemeente hebben we immers maar heel weinig invloed op de inkomenssituatie en de koopkracht van onze inwoners. We blijven er daarom bij het Rijk op aandringen om structureel de bestaanszekerheid van mensen te versterken."

De energietoeslag voor mensen met een laag inkomen wordt met 200 euro verhoogd naar 1.500 euro. Mensen met lage middeninkomens (tot 140 procent van het minimum), krijgen 600 euro energietoeslag. Verder is het voor mensen die door specifieke medische hulpmiddelen een veel hogere energierekening hebben mogelijk om een energietoeslag aan te vragen. Voor kinderen van gezinnen met een laag inkomen komt een bon voor speelgoed en kleding.



De energietoeslag geldt niet voor studenten. Wel kunnen studenten bij de gemeente een bijzondere bijstand aanvragen. Maatregelen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen, verenigingen en sportclubs die in financiële problemen dreigen te komen, zijn nog in ontwikkeling.