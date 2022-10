Verkeer tussen Groningen en Hoogezand moet de komende twee weekenden rekening houden met omleidingen op de route. De N7 is dicht vanaf aansluiting Westerbroek tot aan knooppunt Euvelgunne, voor het verkeer vanuit Hoogezand naar Groningen. Daarnaast is de Europaweg onder het viaduct door afgesloten voor verkeer vanuit het centrum richting Hoogezand.

De afsluitingen vinden plaats van vrijdag 14 oktober 22.00 uur tot maandag 17 oktober 6.00 uur en van vrijdag 21 oktober 22.00 uur tot maandag 24 oktober 6.00 uur.



De N7 wordt afgesloten vanaf de aansluiting Westerbroek tot aan knooppunt Euvelgunne. Het verkeer uit de richting Hoogezand wordt omgeleid via de Europaweg.



In de nacht van zaterdag 22 oktober (20.00 uur) op zondag 23 oktober (6.00 uur) is de A7 richting Groningen al dicht vanaf Foxhol.

De afsluiting van dit deel van de N7 is nodig vanwege de herinrichting van de rijbanen. In het eerste weekend wordt 's nachts ook de rijbaan richting aansluiting Westerbroek afgesloten. Op Ring Zuid is de weg vanaf de Europaweg dicht, op Ring Oost vanaf oprit Meerstad.



Vrijdag 14 oktober 22.00 uur - zaterdag 15 oktober 6.00 uur: N7 dicht vanaf Europaweg tot aansluiting Westerbroek (voor verkeer richting Hoogezand) + N46 dicht vanaf oprit Meerstad tot aansluiting Westerbroek

Zaterdag 15 oktober 22.00 uur - zondag 16 oktober 6.00 uur: N7 dicht vanaf Europaweg tot aansluiting Westerbroek (voor verkeer richting Hoogezand) + N46 dicht vanaf oprit Meerstad tot aansluiting Westerbroek



Europaweg onder viaduct



Bij de Europaweg is Combinatie Herepoort bezig met het viaduct van de zuidelijke ringweg. Daarom wordt de Europaweg onder het viaduct door gestremd voor verkeer vanuit het centrum van Groningen richting Hoogezand. Ook de afrit 38 Groningen-Zuidoost (UMCG) voor het verkeer vanuit de richting Julianaplein is dan dicht.

Verkeer vanuit het centrum richting de Euroborg of richting Hoogezand (via Westerbroek) wordt omgeleid via de Sontweg en de Bornholmstraat. Verkeer op Ring Zuid richting het centrum/UMCG neemt alsnog afrit 38 Groningen-Zuidoost, maar keert verder op de Europaweg om (via de Winschoterweg) en rijdt daarna onder het viaduct door.