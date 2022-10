Roze Zaterdag komt voor de derde keer naar Groningen in 2024. Dat heeft Stichting Roze Zaterdagen Nederland vandaag, op Coming-outdag, bekendgemaakt op het dak van het Forum Groningen. Roze Zaterdag is de oudste pride van Nederland.

"Roze Zaterdag 2024 is een mooie kans voor Groningen om zich te laten zien als lhbti+ vriendelijke stad. De plannen van de initiatiefnemers en de steun van de gemeente hebben ons overtuigd dat ze een geweldige editie gaan organiseren", aldus Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland. Roze Zaterdag was al twee keer eerder in Groningen, in 1985 en in 2011.



COC Groningen & Drenthe en Pride Groningen namen gezamenlijk het initiatief om de oudste pride van Nederland naar Groningen te halen. Ook de gemeente, al jarenlang actief als regenbooggemeente, was direct enthousiast. Wethouder Diversiteit Manouska Molema: "Ik ben er trots op dat Roze Zaterdag 2024 in Groningen wordt gehouden. In Groningen mag je zijn wie je bent! Iedereen is verschillend, maar er is ruimte voor al die verschillen. Sterker nog: het maakt Groningen de kleurrijke gemeente die het is. Tijdens Roze Zaterdag zal dit ook weer tot uiting komen!"



Roze Zaterdag in Groningen staat gepland op zaterdag 22 juni 2024. Voorzitter COC Groningen & Drenthe, Mark Gils: "Wij zijn, samen met Pride Groningen, heel blij met de toewijzing van de Roze Zaterdag in 2024 en zijn ook dankbaar voor de support van onder andere de gemeente Groningen. We willen Roze Zaterdag aangrijpen voor het organiseren van mooie activiteiten waarin 'verbinding' het centrale thema is en waarmee op positieve wijze belangrijke lhbti+ thema's een plek krijgen, zowel in de stad als in de provincie. De komende periode gaan we de organisatie optuigen en onze plannen verder uitwerken."

Normaal gesproken kent Stichting Roze Zaterdagen Nederland twee jaar vooruit de organisatie toe aan een stad in Nederland. De bekendmaking was echter nog niet mogelijk op Roze Zaterdag in Rotterdam afgelopen juni. De selectieprocedure voor de editie van 2024 heeft door de gemeenteraadsverkiezingen vertraging opgelopen. "Het vormen van een nieuw gemeentebestuur neemt na verkiezingen natuurlijk enige tijd in beslag, maar juist de steun van dat bestuur is een belangrijke succesfactor bij het organiseren van een Roze Zaterdag. Daarom hebben we besloten dit keer extra tijd te nemen", legt Timmerman uit. Voordat Roze Zaterdag naar het noorden gaat, zal de editie van 2023 in Goes plaatsvinden.



Het evenement Roze Zaterdag bestaat sinds eind jaren zeventig en wordt traditioneel jaarlijks eind juni georganiseerd. Het evenement heeft een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele, sekse- en genderdiversiteit. Stichting Roze Zaterdagen Nederland bewaakt en beschermt de formule van Roze Zaterdag. De stichting ondersteunt en adviseert de steden bij de organisatie van het landelijke Roze Zaterdag evenement.