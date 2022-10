Om energie te besparen gaat de feestverlichting in de binnenstad van Groningen dit jaar 's avonds eerder uit. In de drukke uitgaansgebieden brandde de verlichting eerder nog tot 4.00 uur 's nachts, maar dit jaar gaan de lampjes al om 1.00 uur uit, aldus Fred de Bruin van de Groningen City Club (GCC). In de rustige gebieden in het stadscentrum dooft de verlichting dit jaar om 21.00 uur, in plaats van middernacht.

Als vereniging van binnenstadondernemers is de GCC de club die ervoor zorgt dat de binnenstad rond de feestdagen sfeervol verlicht is. Vanwege de energiecrisis en de hoge energieprijzen rees dit jaar de vraag of het nog wel verantwoord is om de verlichting boven de straten ook op rustige tijden te laten branden. De Bruin: "Als GCC vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat heeft niet eens zozeer met de kosten te maken, want onze ledverlichting is al heel zuinig. Maar we willen vooral een signaal afgegeven dat ook wij ons bewust zijn van de noodzaak van energiebesparing."

En dus gaan de lampjes dit jaar later aan en eerder uit. Voorgaande jaren beleef de binnenstad verlicht aan tot Eurosonic Noorderslag, maar volgens De Bruin is besloten dat er stekker er dit keer op 2 januari al uit gaat. Al blijft het een dilemma, voegt hij toe: "we willen als GCC natuurlijk een zo gezellig mogelijke binnenstad. Tegelijkertijd wil je ook solidair zijn met al die mensen die door de hoge energieprijzen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen." In Haren denken ze er overigens net zo over. Daar gaat de verlichting dit jaar een uurtje eerder uit: om 23.00 uur in plaats van om 24.00 uur.

Overigens is het volgens de GCC nog niet gelukt de eerder afgekeurde spankabels en muurankers, waaraan de lampjes bevestigd worden, te vervangen. Voor de meeste panden geldt dat daar een vergunning voor nodig is en volgens De Bruin neemt het verkrijgen van die vergunning veel tijd in beslag. Er wordt nu gekeken naar andere oplossingen zoals gevelverlichting.