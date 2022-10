Van 10 tot en met 14 oktober kunnen (jonge) inwoners van de gemeente Groningen anoniem en zonder gevolgen hun wapen inleveren. Voor messen en andere steek-, slag- en stootwapens staat er een inleverton klaar op de politiebureaus in Groningen en Haren. Wie een (nep)vuurwapen wil inleveren, kan een afspraak maken met de politie.

Vorig jaar werd er voor het eerst een inleveractie gehouden. Er werden toen zo'n 90 wapens ingeleverd. "Een prima opbrengst wat bij betreft", zegt burgemeester Koen Schuiling. "Zeker als je daarbij optelt dat het vooral ook om de bewustwording van de gevaren van wapens gaat. De laatste jaren zien we dat steeds meer jongeren messen bij zich hebben. Onder andere via de campagne YouChoose willen we dat tegengaan. Jongeren die de campagne hebben gezien en zich bewust zijn geworden van de risico's, vragen we tijdens de inleveractie de daad bij het woord te voegen." Ook ouders kunnen volgens de burgemeester een rol spelen, door dit onderwerp met hun kinderen bespreekbaar te maken."



Het inleveren van steekwapens, slag- en stootwapens en nepwapens kan van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur bij de politiebureaus in Groningen en Haren. Dat gebeurt anoniem in een inleverton. Er is dus geen risico dat er straf volgt voor het wapenbezit. De politie doet geen onderzoek naar de ingeleverde wapens.



Vuurwapens





Ook is het mogelijk om vuurwapens, nepvuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Daarvoor kunnen mensen een afspraak maken met de politie via 0900 - 8844. De politie komt het wapen dan ophalen. Degene die in deze week zijn (nep)vuurwapen inlevert krijgt geen proces-verbaal voor het bezit ervan. Wel onderzoekt de politie of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf.



Tweede keer





Het is de tweede keer dat er in de gemeente Groningen een inleveractie voor wapens plaatsvindt. Vorig jaar ging het om een landelijk initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het OM en diverse gemeenten. Dit jaar herhaalt de gemeente deze actie, samen met WIJ Groningen, Halt, politie en OM. Een aantal scholen in onze gemeente besteedt eveneens aandacht aan de inleveractie.



YouChoose



Vooral jongeren worden aangemoedigd om hun wapen in te leveren, onder meer via de campagne YouChoose. Deze campagne stelt jongeren voor de keuze: Wil je indruk maken bij je vrienden door een (steek)wapen te dragen? Of wil je respect krijgen voor je talenten? Meer informatie staat op op de website van YouChoose.