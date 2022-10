Op initiatief van negen politieke partijen en achttien jongeren- en studentenorganisaties werd er donderdagavond op de Grote Markt actie gevoerd om de energietoeslag ook toe te kennen aan studenten.

De initiatiefnemers willen dat de overheid de regeling aanpast en uitbreidt zodat studenten, net als andere huishoudens, ook energietoeslag kunnen ontvangen. Het protest voor energietoeslag wil andere studentensteden aanzetten tot vergelijkbare protesten.



Op het programma stond live muziek, en verschillende sprekers zoals Midas Bosman (LSVb) en Willem Groeneveld (Sikkom). De presentatie lag in handen van initiatiefnemers en raadsleden Jimmy Dijk (SP) en Steven Bosch (Student & Stad). Bosch: "De regeling die nu bestaat sluit studenten uit, daardoor komen zij in de problemen. We accepteren niet dat de overheid studenten laat vallen."

De actie bracht tientallen studenten op de been.