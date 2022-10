In oktober wordt een deel van het riool aan de Helperzoom gerenoveerd. Het gaat om het hoofdriool, dat heel diep in de grond zit. Omdat er bij de klus gewerkt wordt volgens de zogenoemde 'kousmethode' hoeft niet de hele Helperzoom open gegraven te worden.

In totaal loopt er zo'n 1.300 kilometer aan rioolbuizen door Groningen. Op verschillende plekken laat de gemeente het riool renoveren door rioolrenovatiebedrijf Aarsleff Leidingrenovatie bv. Het laatste gedeelte van de Helperzoom is nu aan de beurt: het stuk hoogte van DUO, het deel tussen het benzinestation en de nieuwe ringweg.



Imke de Vries, teamleider Techniek en Natuur bij de gemeente Groningen, ligt het betreffende riool er sinds de jaren '30. "Het is aan onderhoud toe. We zijn er ruim op tijd bij, hoor. Maar wacht je er te lang mee, dan kan het riool lek raken. Grondwater kan dan van buiten naar binnen lopen. Maar er kan ook water vanuit het riool naar buiten lopen. Dat wil je niet hebben", voegt hij toe. "Ook kunnen er scheuren ontstaan. Of boomwortels ingroeien. We herstellen daarom de goede functie van het riool. En we voorkomen nare taferelen."



Het renovatiebedrijf geeft het bestaande riool een nieuwe binnenwand. "Relinen, zoals dat zo mooi heet", zegt Imke. "Het bedrijf plaatst via een rioolput een kunststof kous in een bestaande rioolbuis. Die kous hardt langzaam uit. Zo ontstaat er een nieuwe leiding in een bestaande buis. Het riool kan er daarna weer jaren tegenaan."



Wat merken inwoners er van? "In het ergste geval lichte geuroverlast", aldus Imke. "Het uitharden van hars in de kous gebeurt met warm water. Hierbij kan een zoete 'kunststofgeur' vrijkomen. Maar dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Ook kun je je toilet gewoon blijven gebruiken."



"Natuurlijk hebben we een werkterrein nodig. Maar het voordeel van de kousmethode is dat de straat niet helemaal open hoeft. Dus ik verwacht minimale verkeershinder", vult hij aan. Deze week beginnen de voorbereidingen aan de Helperzoom. Op dinsdag 18 oktober start het daadwerkelijke relinen.