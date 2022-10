In de Groningse plaats Wirdum, tussen Loppersum en Appingedam, is rond 4.15 uur zaterdagochtend vroeg een aardbeving geweest. Het is de krachtigste aardbeving in het gebied in bijna elf maanden en een van tien zwaarste aardbevingen in Groningen tot nu toe. De beving is in de wijde omtrek gevoeld. "Ik lag te trillen in bed."

Het is de zwaarste beving in Groningen sinds november 2021 in Garrelsweer met een kracht van 3,2. Twee weken geleden, op 24 september, vonden er twee bevingen plaats bij Uithuizen, ongeveer 10 kilometer ten noorden van Wirdum, die een kracht hadden van 2,7 en 1,7.



De bevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning en vinden plaats op 3 kilometer diepte. Het was 16 augustus 2012 tien jaar geleden dat de zwaarste aardbeving ooit werd gemeten in Groningen, een aardbeving van 3,6 magnitude op de schaal van Richter in Huizinge.



De beving is in de wijde omtrek gevoeld. Van Delfzijl tot Hoogezand en Groningen. Op Twitter was #aardbeving trending toppic en regende het reacties van mensen die vanochtend vroeg wakker schrokken. "Een klap, rinkelende spullen, het hele huis een paar keer stevig heen en weer en ik lig flink te schudden in m'n bed. De zoveelste aardbeving. Nu eerst de hartslag weer naar beneden zien te krijgen", schrijft iemand.



Ook Rene Paas, commissaris van de Koning, reageert op Twitter. "Veel mensen in de provincie Groningen werden vanmorgen met een harde klap wakker. De schade door de #aardbeving bij Wirdum - een van de zwaarste uit onze geschiedenis - is nu nog niet te overzien. De woede en machteloosheid zijn er al wel. Ik wens iedereen sterkte met de gevolgen."



Op dit moment loopt er naar de gaswinning een parlementaire enquête. Paas zat gisteren voor de onderzoekscommissie. "Groningen is mishandeld door de Staat der Nederlanden", zei hij daar onder andere. Volgende week worden premier Rutte en vicepremier Hoekstra gehoord.