Van vrijdag 7 oktober 22.00 uur tot maandag 10 oktober 6.00 uur is de A7 afgesloten vanaf het Vrijheidsplein in Groningen tot Hoogkerk. De afsluiting geldt alleen voor het verkeer richting Hoogkerk/Drachten. Verkeer wordt omgeleid via de westelijke ringweg, het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan.

Van vrijdag 7 oktober 22.00 uur tot zaterdag 8 oktober 6.00 uur is ook de verbinding van Laan Corpus den Hoorn naar Ring West (N370) dicht. Dat betekent ook dat verkeer vanuit Drachten naar de westelijke ringweg moet omrijden.



Verkeer vanuit de richting Assen en Hoogezand naar het Martini Ziekenhuis (afrit 36a) kan via de A28 en de afrit 39 Groningen-Zuid rijden. Vanaf 10 oktober zijn er vanwege het project Aanpak Ring Zuid verschillende afsluitingen rondom het Vrijheidsplein en de westelijke ringweg. Tot het voorjaar van 2024 wordt hier volop gewerkt.