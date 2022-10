FC Groningen trapt speelronde negen in de Eredivisie vrijdagavond af in de eigen Euroborg tegen RKC Waalwijk. Gezien de onrust en de stand op de ranglijst een wedstrijd die gewonnen moet worden. De druk staat er wat dat betreft vol op. Er sijpelt een hoop negatieve energie rondom de club en alleen een overwinning brengt verlichting.

Het begint bij het feit dat de prestaties op het veld tegenvallen. Trainer Frank Wormuth krijgt zijn gewenste manier van spelen nog niet echt tussen de oren bij zijn selectie en dat heeft de afgelopen tijd tot veel onrust geleid. Ontevreden spelers, supporters die zich uiten op sociale media en zelfs de zaakwaarnemer van Wormuth deed in een podcast opvallende uitspraken. Roderik van Kerkhof diskwalificeerde bij Boost Eleven onder meer spelers.

Met acht punten uit evenzovele duels staat Groningen twaalfde en het verschil met de laatste plek is maar drie punten. De gasten uit Waalwijk hebben twee punten meer en daar heerst nog net geen hosannastemming, maar feit is wel dat de formatie van Jozef Oosting prima gestart is. RKC voetbalt makkelijk en wat vooral opvalt zijn de vele doelpunten. RKC scoorde al zeventien keer en hoort daarmee bij de beste ploegen.

FC Groningen kwam tot acht treffers en heeft de afgelopen weken laten zien heel veel moeite te hebben om gevaarlijk te zijn. De nieuwe spits Ricardo Pepi scoorde al wel twee keer en onttrekt zich voorlopig aan het pessimisme. Na de 4-1 thuisnederlaag tegen AZ is duidelijk dat een nieuwe zeperd de positie van Wormuth in een nog ruigere zee brengt. Feit is wel dat FC Groningen van de laatste acht thuisduels er maar eentje wist te winnen. Geen cijfers om met vertrouwen een veel scorende tegenstander als RKC tegemoet te treden.

Kijkend naar de statistieken tegen RKC zijn ze licht in het voordeel van FC Groningen. Van de 24 ontmoetingen op het hoogste niveau won Groningen tien keer, eindigde het zes keer in een gelijkspel en verloor de Trots van het Noorden acht keer. Vorig seizoen eindigde met in 1-1 met een late gelijkmaker van Jorgen Strand Larsen. De laatste zege dateert van 12 december 2020. Toen werd het 2-0 via Ahmed El Messaoudi en Daniël van Kaam. De aftrap in de Euroborg is om 20.00 uur.