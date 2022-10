Donderdag konden platenliefhebbers hun geluk niet op: de Vismarkt in Groningen stond weer vol met vinylverkopende marktkramen. Het was de laatste keer in een reeks van zes zomerbeurzen.

Ook op 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september was de platenbeurs op de Vismarkt te bezoeken. Elke eerste donderdag van de maand dus. Standhouders uit Nederland, Duitsland en België kwamen deze donderdagen graag met met hun cd's en vinyl naar Groningen om nieuwsgierige liefhebbers te bedienen.



Platenliefhebbers die donderdag geen bezoekje aan de beurs konden brengen of naast hun gewenste vinyl grepen, hoeven niet heel lang te wachten op een nieuwe kans. Op zaterdag 10 december komt een XXL Platenbeurs naar MartiniPlaza in Groningen.