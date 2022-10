De Holland Norway Lines (HNL) tussen de Eemshaven in Groningen en Kristiansand in Noorwegen loopt als een trein. De veerdienst steekt miljoenen in een nieuwe permanente terminal en begint naast de passagierslijn ook een vrachtdienst.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Sinds april vaart de veerdienst drie keer per week heen en weer tussen de Eemshaven en Noorwegen. En niet zonder succes: gemiddeld varen er 900 passagiers per keer mee. Al in mei passeerde het bedrijf de grens van 100.000 boekingen. De veerlijn draait zo goed dat HNL binnen afzienbare termijn ook een vrachtlijn opent met een kleiner schip.



Het schip van de veerdienst, de MS Romantika, heeft nu een tijdelijke terminal in de Eemshaven. Die plek is vanaf oktober volgend jaar echter weer nodig voor andere activiteiten. HNL heeft daarom een miljoenencontract afgesloten met havenbeheer Groningen Seaports. Voor bijna 5,4 miljoen krijgen ze een terrein van 4 hectare, twee keer zo groot als de huidige plek. Daar wordt een gloednieuwe terminal worden gebouwd.