Groningen staat op donderdag 6 en vrijdag op 7 oktober in het teken van energie. Energie-experts en beleidsmakers uit binnen- en buitenland komen bij elkaar in de Martinikerk voor het Wind Meets Gas-symposium. Daar gaan ze in op de laatste ontwikkelingen op weg naar een groen energiesysteem. Het overkoepelende thema van dit jaar is 'Energy Resilience', ofwel de weerbaarheid van energie.

Het jaarlijkse symposium is een initiatief van New Energy Coalition en wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Het trekt in toenemende mate internationale belangstelling: dit jaar doen deelnemers uit zeventien landen mee, waaronder Japan en Canada. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie is een van de hoofdsprekers op de openingsdag.



Het thema van dit jaar wijst op de weerbaarheid van het energiesysteem in de turbulente tijd van nu. Experts en beleidsmakers praten over de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, met name in relatie tot waterstof: van grootschalige toepassing en systeemintegratie tot scholing en arbeidsmarkt en alles wat daar tussen zit. Groene waterstof (hydrogen) is inmiddels wereldwijd erkend als onmisbare schakel in het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Noord-Nederland is door de EU/FCH JU als eerste Hydrogen Valley in Europa benoemd, een proeftuin voor de ontwikkeling en toepassing van waterstofgas. Hier wordt hard gewerkt om de historische energiepositie toekomstbestendig te maken - met Groningen als logische thuishaven voor het Wind Meets Gas-symposium. Meer informatie over het symposium is te vinden op de website van Wind Meets Gas.