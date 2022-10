Overnachten in een monumentale watertoren. Het kan straks in Watertoren West, op de hoek van de Herman Colleniusstraat en de Hofstede de Grootkade in Groningen. De toren is met een hoogte van ruim 56 meter een van de hoogste watertorens van het land.

De watertoren biedt straks onderdak aan twaalf ruime hotelappartementen met een fantastisch uitzicht. In de lobby komt een expositieruimte en helemaal in de top van de toren een horecagelegenheid, aldus de Groningse vastgoedonderneming Calculus Groep.



Eerder waren er plannen voor een restaurant in de Watertoren en later zouden er appartementen in komen. Uiteindelijk wordt de toren nu een boetiek hotel en daarmee dus ook publiek toegankelijk.



Watertoren West heeft al heel wat te verduren gehad. Zo zijn in het metselwerk nog kogelinslagen zichtbaar van de Twee Wereldoorlog. Deze worden niet gerestaureerd en blijven zichtbaar als herinnering aan de bevrijding van Groningen tijdens WO II.



De 56,30 meter hoge toren bevindt zich in de binnenstad van Groningen en is een van de hoogste watertorens van Nederland. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen