De Grote Markt in Groningen is donderdag om 18.00 uur het decor van een groot studentenprotest: 'Studenten voor Energietoeslag'. Studenten hebben geen recht op energietoeslag en daardoor komen veel studenten in de problemen. Het protest wordt georganiseerd door negen politieke partijen en achttien jongeren- en studentenorganisaties.

De initiatiefnemers willen dat het Rijk de regeling aanpast en uitbreidt zodat studenten, net als andere huishoudens, ook energietoeslag kunnen ontvangen. Het protest voor energietoeslag wil andere studentensteden aanzetten tot vergelijkbare protesten.



Het programma bevat live muziek, en verschillende sprekers zoals Midas Bosman (LSVb) en Willem Groeneveld (Sikkom). De presentatie ligt in handen van initiatiefnemers en raadsleden Jimmy Dijk (SP) en Steven Bosch (Student & Stad). Bosch: "De regeling die nu bestaat sluit studenten uit, daardoor komen zij in de problemen. We accepteren niet dat het Rijk studenten laat vallen. We roepen studenten en steunbetuigers op om naar het protest te komen."



Dijk vult aan: "De breedte van deze coalitie toont dat het gevoel van onrechtvaardigheid over de huidige Rijksregeling breedgedragen is. Daarom verhogen wij de druk richting het kabinet om ook energietoeslag aan studenten uit te keren. Dus sluit je aan en doe mee!" Het protest start donderdag 6 oktober om 18.00uur op de Grote Markt. Het protest wordt gesteund door SP, Student & Stad, GroenLinks, Stadspartij, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66 en CDA. Ook FNV Jong, GSb, LSVb, De Vrije Student, lijst Calimero, lijst STERK, HSV, SOG, ACLO, KEI, USVA, Albertus, Vindicat, Dizkartes, SP Jongeren, DWARS, ROOD en de JS steunen het protest.



Als afsluiting van het protest zullen andere studenten en studentensteden op een ludiek wijze aangemoedigd worden om eigen protestacties te organiseren. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen