Steeds meer jongeren in Noord-Nederland maken zich schuldig aan zware misdrijven. Bovendien worden de plegers telkens jonger. Dat meldt RTV Noord op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). Komende donderdag is er in Groningen een speciale avond over dit probleem.

De politie en het OM zien de laatste drie jaar een toename van jonge criminelen. Jongeren zijn bijvoorbeeld vaker in het bezit van een mes, waarmee iemand kan worden bedreigd of neergestoken. De meeste jongere criminelen zijn 15 of zestien jaar oud, maar er zijn ook verdachten van 13 en veertien jaar.



Volgens de politie en het OM gaat het veelal om jongeren die problemen thuis hebben en bijvoorbeeld financiële- of verslavingsproblemen hebben. Het OM wil dat er op scholen en in wijken wordt gewezen op de risico's van de criminaliteit.