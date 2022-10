De verbinding tussen de westelijke ringweg en de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza) gaat vanaf maandag 10 oktober voor anderhalf jaar dicht. Dat betekent dat verkeer vanaf de westelijke ringweg niet meer kan afslaan naar de Leonard Springerlaan en andersom. De Leonard Springerlaan blijft bereikbaar vanaf de Paterswoldseweg. Deze situatie duurt naar verwachting tot april 2024.

Automobilisten naar de Leonard Springerlaan, bijvoorbeeld bezoekers van MartiniPlaza, moeten rekening houden met een alternatieve route. Op onderstaande kaart zie je de routes vanuit verschillende richtingen.

Een onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is de ombouw van het Vrijheidsplein, dat Ring Zuid en Ring West met elkaar verbindt. De aanpak van het Vrijheidsplein vraagt tegelijkertijd om aanpassingen op de kruising van de westelijke ringweg met de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza). De westelijke ringweg moet daar worden verhoogd en de verkeerslichten op de ringweg verdwijnen hier. Daarnaast komen er op- en afritten om de Leonard Springerlaan te bereiken en te verlaten.



De ombouw van het Vrijheidsplein en de westelijke ringweg brengt meer afsluitingen en verkeershinder met zich mee. Zo is een deel van Ring West van zondag 30 oktober tot woensdag 9 november afgesloten voor verkeer richting het noorden (richting Paddepoel/Zuidhorn). Op de pagina Verkeershinder Vrijheidsplein en Ring West vind je de meest actuele informatie over de werkzaamheden en verkeershinder in dit gebied.