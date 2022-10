Dinsdag kreeg de 38-jarige man die in 2020 via sociale media de oproep deed om politiepaarden tijdens demonstraties op hol te laten slaan een celstraf van elf maanden. Hij werd veroordeeld voor opruiing, verboden wapenbezit en mishandeling van zijn ex-vriendinnen.

De elf maanden zijn lager dan de eis van 29 maanden cel. De zaak is namelijk verouderd en sommige aanklachten konden niet bewezen worden.



Video's op Facebook



De man postte video's op Facebook met uitleg over hoe je door middel van een ultrasoon geluid paarden op hol kunt laten slaan. De apparaatjes die zo'n geluid laten horen konden bij hem besteld worden. Daarnaast bedreigde hij de politie met de volgende woorden: "Ik had die agenten ter plekke hun hersenpan ingeslagen met hun eigen stok, ik had die pistool van hun gepakt, recht in hun reet gedouwd en geschoten, dwars door hun hoofd."



Mishandelingen



De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van twee ex-vriendinnen. De man werd verdacht van mishandelingen van drie personen, maar er mistte bewijs van een van de drie.