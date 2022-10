Steeds meer Groningse sportverenigingen dreigen in de rode cijfers te duiken door de alsmaar stijgende energiekosten. Om clubs daarin te ondersteunen, bieden verschillende Groningse partijen gezamenlijk project De Energieke Club aan. Het doel daarvan is het verlagen van de energierekening van (buiten)sportverenigingen, door het verminderen en verduurzamen van hun energiegebruik.

Het project is een initiatief van de provincie Groningen, New Energy Business Platform, Rabobank, FC Groningen en Huis voor de Sport Groningen. De partijen zien dat clubs aan het einde van hun energiecontract in een variabel tarief terecht komen, met als gevolg een verviervoudiging van het maandelijkse voorschotbedrag. Meerdere sportclubs staat het water al tot aan de lippen.



SportStroom is als energiecoach direct betrokken bij de Groningse verenigingen en spreekt hen vrijwel dagelijks. Bestuurder Robert den Ouden: "Het ingestelde prijsplafond geldt niet voor verenigingen. Sterker nog: per 1 januari vervalt de korting op de energiebelasting en stijgt ook de btw weer naar 21 procent. Een onhoudbare situatie, die niet op te vangen is door een contributieverhoging."



Tips van het project gaan over het alert zijn op het energieverbruik door bijvoorbeeld het afsluiten van een aantal kleedkamers, het instellen van kortere douchetijden en het centreren van trainingen op zoveel mogelijk dezelfde avond. Daarnaast kan het helpen om iemand verantwoordelijk te maken voor het energieverbruik.



Al meer dan 100 clubs nemen deel aan project De Energieke Club. De boodschap van de initiatiefnemers is om er zo vroeg mogelijk te beginnen, om een zo groot mogelijke slag te slaan. Zo investeerde TC Nienoord twee jaar geleden in het verbeteren van de ventilatie, verwarming en baanverlichten. Inmiddels hebben ze het stroomverbruik met bijna 50 procent gereduceerd.