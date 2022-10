Bij de Nationaal Coördinator Groningen komen minder aanvragen binnen van mensen die hun woning willen verkopen, omdat hun huis slecht verkoopbaar is. Kwamen er in 2019 nog 76 verzoeken binnen, afgelopen jaar, 2021, waren dat er tien.

Er is bij de NCG wel voldoende budget om beschadigde huizen op te kopen, en daarom pas de NCG de opkoopregeling zodanig aan dat mensen hun woning nu het gehele jaar door kunnen aanbieden, zo meldt de NCG.

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen woningeigenaren het hele jaar door een aanvraag indienen voor het opkopen van hun woning in het aardbevingsgebied. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) schaft de tweejaarlijkse aanvraagrondes van het Koopinstrument af en maakt aanvragen het hele jaar mogelijk. Aanleiding is het teruglopende aantal aanmeldingen voor het Koopinstrument. Geïnteresseerde woningeigenaren kunnen zich aanmelden voor het opkopen van hun woning via het formulier op de website van NCG.

Het aantal aanmeldingen voor het Koopinstrument zit de afgelopen jaren in een dalende lijn. In 2021 ontving NCG 10 aanmeldingen en in 2020 kwamen er 43 aanmeldingen binnen. In 2019 waren dat er nog 76. NCG vermoedt dat de afname onder andere te maken heeft met het herstel van de Groningse woningmarkt. In 2022 is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van woningen. Dat geld zou verdeeld worden over twee aanvraagrondes van 5 miljoen euro. Aangezien er steeds minder aanvragen binnenkomen, schaft NCG de aanvraagrondes nu af en maakt het mogelijk om het hele jaar door een aanvraag in te dienen.

Het Koopinstrument is een regeling van NCG voor het opkopen van moeilijk verkoopbare huizen in het aardbevingsgebied. Van 2016 tot en met 2021 zijn in totaal 83 woningen opgekocht via het Koopinstrument. Opgekochte woningen worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de versterkingsopgave of opnieuw te koop gezet. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen is verantwoordelijk voor het opkopen en beheren van de woningen.