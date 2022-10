De organisatie "People for People", een collectief van ondernemers, heeft een noodkreet gestuurd aan de regering omdat er volgens haar nog steeds sprake is van mensenonterende situaties bij de opvang in Ter Apel, zeker sinds er sprake is van barre weersomstandigheden.

"Alleen de overheid kan deze situatie stoppen. Honderden mensen en kinderen staan urenlang hopeloos buiten in de regen, ze hebben geen idee wanneer ze onderdak of voedsel zullen krijgen. Tevens is sinds gisteren het uitdelen van tenten verboden", zo laat People for People weten in een persverklaring.

"Wat wij ter plaatse aantreffen raakt ons diep, huilende kinderen trillend van de kou, zonder perspectief, en mensen die de nacht buiten in de regen moeten doorbrengen, nu het slechte weer aanhoudt zal de situatie verder verslechteren wij zijn zeer bezorgd dus moeten wij in actie komen" aldus oprichter Marcella Simons van People for People.

Het People for People team heeft besloten een noodopvang - middels bussen - te organiseren voor de mensen in Ter Apel.

People for People is een collectief van ondernemers die ernaar streven mensen van alle nationaliteiten - die veiligheid en asiel zoeken in Nederland - te ondersteunen door actie te ondernemen, hen van essentiële behoeften te voorzien en humane en waardige leefomstandigheden helpen op te bouwen.