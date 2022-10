Voor het eerst in de historie zijn de vrouwen van de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) uit Groningen Nederlands kampioen ploegentijdrit geworden. In Dronten zegevierden de vier rensters van de NWVG met drie seconden voorsprong. Daar kwam nog bij dat de vereniging overall ook kampioen is geworden.

Ploegleidster Elske Oosterwoud kon een beroep doen op Anouska Koster. De Friezin is al jaren lid van de NWVG, maar rijdt haar wedstrijden op World Tour niveau. De afgelopen jaren bij Jumbo-Visma. Samen met Rixt Hoogland, Manon de Boer en Fleur Smith lukte het om na ruim 30 kilometer de snelste te zijn in 41.57 minuten. Een extra knappe prestatie, omdat Hoogland al snel moest lossen. Daardoor kreeg vooral Smith het lastig. Er moest met minimaal drie rensters gefinisht worden, waardoor het zaak was om Smith erbij te houden.

Dat lukte. Op de streep had de NWVG drie seconden over op club Jan van Arckel. WV de Amstel eindigde op twaalf seconden als derde. De winst betekent dat de NWVG bij de vrouwen alle titels gewonnen hebben dit jaar. De Boer werd eerder dit jaar Nederlands kampioen tijdrijden in Emmen en een paar dagen later mocht Hoogland het rood-wit-blauw aantrekken op de VAM-berg. Toen ze de beste was in de nationale titelstrijd op de weg. Zo is 2022 het succesvolste jaar ooit voor de vrouwen van de NWVG.

En als klap op de vuurpijl bleek de NWVG toen alle drie categorieën (junioren, vrouwen en elite-mannen) bij elkaar opgeteld waren ook nog eens de beste te zijn. Daardoor mogen de Groningers zich het komende jaar Nederlands Clubkampioen noemen.