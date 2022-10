Zaterdag 1 oktober was de Dag van de Groninger Geschiedenis. Dit jaar stond de Dag in het teken van het Beleg van Groningen en het rampjaar 1672. Zo'n 400 bezoekers doken in de Groninger Archieven om meer te leren over dit deel van de Groningse geschiedenis.

De afgelopen twee jaar werd er in plaats van een dag een maand georganiseerd. De Dag van de Groninger Geschiedenis is een initiatief van de Groninger Archieven, Museum aan de A en het Groninger Museum. Dit jaar stond de Dag in het teken van het rampjaar 1672. Op de dag kwamen zo'n 400 geïnteresseerden af.



Door middel van workshops, lezingen en rondleidingen namen de organisatoren bezoekers mee naar de 17e eeuw, naar de tijd van het Beleg van Groningen. Deze activiteiten sluiten aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis, met dit jaar als thema Wat een ramp!.



Bezoekers gingen tijdens deze editie van de Dag ook zelf aan de slag met het archief. Sommigen brachten archiefstukken tot leven door een microgeschiedenis te schrijven of een handschrift te ontcijferen. Andere bezoekers zetten de eerste stappen om hun eigen historische podcast te maken.



Na 350 jaar staat Bommen Berend weer op zijn plek en is Rabenhaupt op een voetstuk gezet. Tijdens de stadswandeling traden bezoekers in de voetsporen van Carl Rabenhaupt. In de rondleiding langs de verhalenkaart van Jannes Tideman zagen ze hoe Bommen Berend afdroop. Ook de historische feesten van 28 augustus zijn gevierd.



De verhalenkaart van Jannes Tideman over het Ontzet van Groningen blijft beschikbaar op www.kaart1672.nl. Men kan hier dwalen door de verhalen die zich openbaren op deze interactieve website. Ook de podcast Bommen Berend blijft te beluisteren op Spotify. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen