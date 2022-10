Aan de zuidkant van Groningen, op de plek waar vroeger onderwijsgebouwen van de ALO stonden, komt een nieuw woon- en werkgebied, het project Holt. Geïnteresseerden kunnen zich woensdag uitvoerig laten informeren.

Aan de Van Swietenlaan 1 in Corpus den Hoorn - Zuid nabij het Martini Ziekenhuis stonden vroeger onderwijsgebouwen (Alo). De gemeente heeft deze grond gekocht. De oude gebouwen zijn gesloopt en de vervuilde grond daar omheen is nu schoongemaakt. De gemeente wil deze plek gaan ontwikkelen tot een woon- en werkgebied met veel openbaar groen: Project Holt. Omdat dit niet past in het geldende bestemmingsplan, maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan.

In totaal komen er 320 woningen in verschillende soorten en maten, zowel koop- als (sociale)huurwoningen. De helft van de locatie wordt een openbaar toegankelijk parkachtige omgeving en duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het plan. Het voorontwerp bestemmingsplan Holt is nu vrijgegeven voor inspraak. Kijk voor meer informatie op deze website.

Woensdag 5 oktober is er een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan 'Project Holt van Swietenlaan'. De inloopavond start om 18.30 uur en eindigt om 20.30 uur. De avond is in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182. Tijdens deze avond kun je het voorontwerpbestemmingsplan bekijken, vragen hierover stellen en er op reageren. Een voorontwerpbestemmingsplan is een proefversie van een nieuw bestemmingsplan waarop inspraak mogelijk is.