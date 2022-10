De gemeenteraad is het unaniem eens over de wens om een jaarlijkse herdenkingsdag van Nederlands-Indië te onderzoeken. De jaarlijkse herdenking in Groningen zou elk jaar op 15 augustus moeten plaatsvinden.

Op 15 augustus 1945 kwam de Japanse bezetting van Nederlands-Indië ten einde. De politiek in Groningen wil op die datum een jaarlijkse herdenkingsdag voor de slachtoffers, omdat men vindt dat er te weinig besef onder Nederlands is dat op 5 mei 1945 niet voor elke Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.



De oproep voor de herdenking komt uit de koker van PvdA-raadslid Els van der Weele. Haar ouders zaten in een Jappenkamp. Van der Weele wil meer aandacht voor de verschrikkelijke gevolgen van de Japanse bezetting op 15 augustus.