Het kabinet denkt na over een losser model om de bevingsschade aan Groningse huizen door de gaswinning te vergoeden. Dat zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) donderdagavond in de Tweede Kamer.

Vijlbrief wil een onderzoek laten uitvoeren om de opties uiteen te zetten. Dit moet in januari gereed zijn. Hij denkt ook aan een schadevergoeding die vergelijkbaar is met een systeem zoals hoe verzekeraars werken. Daarbij wordt de schade eerst vergoed, tot het tegendeel is bewezen.



De staatssecretaris beloofde tijdens het debat bovendien dat de schadevergoeding rond de gasopslag bij Norg en Langelo anders gaat worden geregeld. Zo wil hij voorkomen dat een deel van de bewoners geen vergoeding ontvangt en een ander deel wel. Vijlbrief wil nog bekijken of dit via een wetswijziging of op een andere manier kan worden aangepakt.