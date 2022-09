Vrijdag is het voorlopig de laatste keer dat fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg langs het Noord-Willemskanaal in Groningen. Het tunneltje wordt tot 5 juni 2023 afgesloten.

De afsluiting is van vrijdag 30 september 22.00 uur tot maandag 5 juni 2023 6.00 uur en geldt tussen de Muntinglaan en de Laan van de Vrede. De omleidingsroute loopt via de Paterswoldseweg.



Fietsers en voetgangers over het Hoornsediep worden omgeleid via de Muntinglaan, de Paterswoldseweg en de Laan van de Vrede. Ter hoogte van roeivereniging Gyas kunnen zij weer gebruikmaken van het fiets- en voetpad (Hoornsedijk).



De afsluiting van het fietspad heeft te maken met de bouw van de nieuwe Julianabrug over het Noord-Willemskanaal ter hoogte van de Laan van de Vrede. Eerst moet de oude brug gesloopt worden. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig de onderdoorgang (het 'Gyas-tunneltje') af te sluiten voor fietsers en voetgangers.