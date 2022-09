Tijdens Oktober kindermaand op 1 oktober nodigt Kunstpunt kinderen uit om door hun kindercollectie te snuffelen en hun favoriete werk uit te zoeken. Een kunstdocent begeleidt hen hierbij. Kinderen mogen het kunstwerk een maand lang gratis mee naar huis nemen.

Paula Lambeck, directeur Kunstpunt: "Kinderen in aanraking brengen met de verbeeldingskracht van échte kunst is heel waardevol en bovendien een andere beleving dan plaatjes kijken in een boek. Met deze actie maken we dit voor alle kinderen mogelijk."

In de maand oktober kunnen kinderen in Groningen verschillende musea, erfgoedinstellingen en andere culturele activiteiten gratis bezoeken. Hierdoor kunnen ze op laagdrempelige wijze kennis maken met kunst, cultuur en erfgoed. Kunstpunt doet dit jaar voor het eerst mee aan de actie die is opgezet door erfgoedpartners.