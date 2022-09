In Groningen is de afgelopen jaren een enorme schat aan data over de gezondheid van de bevolking van Noord-Nederland verzameld, in het kader van het Life Lines onderzoek. Lifelines roept jonge onderzoekers nu op om gebruik te maken van deze schat aan gezondheidsdata en start daarvoor zelfs een bijzondere competitie.

Lifelines verzamelt al zestien jaar een schat aan gezondheidsdata. Door veelvuldig gebruik van de data wordt door onderzoekers wereldwijd bijgedragen aan meer gezonde jaren voor iedereen. Om nog meer onderzoek naar meer gezonde jaren mogelijk te maken stelt Lifelines twee jonge onderzoekers in staat om een jaar lang gratis toegang te krijgen tot de data.

Jonge onderzoekers kunnen toegang winnen tot de data van Lifelines door deel te nemen aan een onderzoekerscompetitie. Hiermee wil Lifelines jonge onderzoekers van wetenschappelijke instellingen in Nederland inspireren en motiveren om gebruik te maken van de enorme hoeveelheid aan data.

"Onze data geven inzicht in de leefstijl, gezondheid en omstandigheden van meer dan 100.000 inwoners van Noord Nederland en is daarmee een dankbare bron voor onderzoekers over de hele wereld. Ze krijgen pas betekenis nadat onderzoekers er belangrijke gezondheidsvragen mee kunnen beantwoorden. En ze zo bijdragen aan meer gezonde jaren", aldus Jochen Mierau, wetenschappelijk directeur Lifelines.

Er zijn jaarlijks honderden onderzoekers die actief gebruikmaken van data van Lifelines. Gebruik van de data is kosteloos, voor de beveiligde omgeving waar de data gebruikt worden is een kleine vergoeding noodzakelijk. Jonge onderzoekers kunnen zich tot 1 november 2022 aanmelden voor de competitie en zo kans maken op gratis toegang van de gezondheidsdata van Lifelines. Inschrijvers wordt gevraagd om zich te laten inspireren door de beschikbare en veelzijdige data en in te zetten op een innovatief idee. Om zo bij te dragen aan meer gezonde jaren. Aanmelden kan via www.lifelines.nl/researchcompetition