Groningen krijgt een Academisch Borstcentrum. Vanaf 1 oktober kunnen alle patiënten met verdenking op borstkanker voor onderzoek en behandeling terecht in dit Academisch Borstcentrum Groningen, gevestigd in het Martini Ziekenhuis. Het nieuwe centrum is te danken aan een samenwerking van het UMCG en het Martini Ziekenhuis.

Vanuit dit nieuwe centrum bieden de professionals van beide ziekenhuizen de meest hoogwaardige "mammazorg" voor alle patiënten in onze regio. Door kennis en expertise te bundelen kunnen de ziekenhuizen zich naast de zorg nog meer richten op wetenschappelijk onderzoek, innovatie en opleiding.

Zij worden behandeld door zorgprofessionals van het Martini Ziekenhuis en van het UMCG. Alleen in specifieke gevallen gaat de patiënt voor onderzoek en/of behandeling naar het UMCG, bijvoorbeeld als het gaat om patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Kennis en expertise bundelen

André Postema, voorzitter van de raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis: 'Ik ben trots op de intensieve samenwerking die we aangaan met het UMCG. Door onze kennis en expertise te bundelen, kunnen we de kwaliteit van de zorg voor patiënten met borstkanker nog verder verbeteren.'

Ate van der Zee, voorzitter raad van bestuur van het UMCG: 'Deze samenwerking biedt nog meer mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te doen en de uitkomsten daarvan sneller voor alle patiënten beschikbaar te maken. Het is dus ook goed voor de patiënt van morgen.'

Samen verder verbeteren

Annette van der Velden, internist-oncoloog bij het Martini Ziekenhuis: 'Het Martini Ziekenhuis en het UMCG werken al samen op het gebied van borstkankerzorg in Noord-Nederland. Die samenwerking intensiveren we in het Academisch Borstcentrum Groningen. We zijn ambitieus, en willen ons naast onze uitstekende mammazorg, nog meer richten op wetenschappelijk onderzoek, innovatie en opleiding.'



John Maduro, radiotherapeut-oncoloog bij het UMCG: 'De oprichting van het Academisch Borstcentrum Groningen is een mooie vervolgstap in de al bestaande samenwerking tussen onze ziekenhuizen. Borstkankerpatiënten kunnen rekenen op het beste behandeladvies en snelle toegang tot alle kennis, kunde en faciliteiten in beide ziekenhuizen.'