Gianni Versace Retrospective wordt de grootste tentoonstelling over de Italiaanse ontwerper ooit vertoond. Nog nooit eerder werden er zoveel objecten uit zijn collecties en leven tentoongesteld als vanaf december dit jaar in het Groninger Museum.

That Dress, de jurk die zorgde voor een mediahype en actrice Liz Hurley in één klap wereldberoemd maakte, komt ook naar Groningen. De beroemde jurk is een van de vele ontworpen van Gianni Versace die vanaf 3 december te bekijken is in de grootste tentoonstelling die ooit over de modeontwerper te zien was: Gianni Versace Retrospective.



In 1994 vergezelde de toen nog onbekende actrice Liz Hurley de immens populaire acteur Hugh Grant op de rode loper van de première van de film Four Weddings and a Funeral. Het gesprek van de dag destijds? Niet Grant, noch de film, maar That Dress. Hurley droeg een creatie van Gianni Versace: een zwarte zijden jurk met aan weerszijden grote gouden veiligheidsspelden.

De jurk is volgens de curatoren van deze tentoonstelling, Gianni Versace-experts Karl von der Ahé en Saskia Lubnow, hét kledingstuk om de impact van Gianni Versace als ontwerper te illustreren. That Dress is in bruikleen van Metropolitan Museum of Art in New York.



Een van de andere hoogtepunten uit de tentoonstelling is de catwalk waarop de belangrijkste looks uit de Freedom collectie uit 1991 te zien zijn: de modeshow die supermodellen Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista en Christy Turlington wereldberoemd maakte.



De kracht van media begreep Gianni Versace als geen ander. Hij legde het fundament voor de rol van influencers van nu. In plaats van modejournalisten zette hij beroemdheden tijdens zijn shows front row. Hij liet ze bovendien outfits dragen op rode lopers en tijdens optredens.



Naast couturestukken laat Gianni Versace Retrospective met boeken, campagnebeelden en andere objecten de veelzijdigheid en impact van de Italiaanse modeontwerper zien. De tentoonstelling is opgebouwd rond zijn bronnen van inspiratie. Iedere tentoonstellingszaal heeft een eigen, unieke aankleding. Zo is er een ruimte met werk van Andy Warhol, een grote inspiratiebron voor Versace.



Gianni Versace Retrospective is te zien in het Groninger Museum van zaterdag 3 december 2022 t/m zondag 7 mei 2023.