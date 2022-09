Het percentage betaald werkende mensen in Groningen lag vorig jaar onder het landelijk gemiddelde. In 2021 had 68,3 procent van de Groningse beroepsbevolking een betaalde baan, terwijl landelijk gezien 70,4 procent van alle Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar werkt.

Dit blijkt uit onderzoek van CVster.nl op basis van data van het CBS en Eurostat.



In Westerkwartier is - naar verhouding - het grootste deel van de inwoners actief op de werkvloer. Van alle inwoners van Westerkwartier tussen de 15 en 75 jaar is namelijk driekwart werkzaam. Nergens in Groningen is het aandeel werkenden zo hoog.



De top 5 gemeenten binnen de provincie met de hoogste arbeidsparticipatie is als volgt:

Westerkwartier: 71,8 procent Groningen: 69 procent Het Hogeland: 68,7 procent Veendam: 67,3 procent Midden-Groningen: 67,2 procent



In de gemeente Westerwolde ligt de arbeidsparticipatie het laagst: hier werkt slechts 64,3 procent van de beroepsbevolking. Ook in Oldambt (65,9 procent) en Eemsdelta (66,7 procent) werkt een relatief klein deel van de inwoners.



Groningen is de provincie met het kleinste verschil tussen werkende mannen en vrouwen. Desondanks verschilt de arbeidsparticipatie op de Groningse arbeidsmarkt sterk per geslacht. Van de mannelijke bevolking werkt 70,5 procent, terwijl het 66 procent van de vrouwen werkt. Gemeenten waar vrouwen het vaakst een baan hebben zijn Westerkwartier (69 procent) en Groningen (68,5 procent). In Westerwolde hebben relatief gezien de minste vrouwen betaald werk (60,8 procent).



Van alle 50- tot 64-jarige Nederlanders werkt inmiddels ruim driekwart. Vergeleken met twintig jaar geleden gaat het om een toename van 40,3 procent. Met dit aandeel oudere werkenden staat Nederland in de Europese top 10 werkende 50-plussers.