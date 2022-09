In Nederland, en ook in Groningen, dreigt een drinkwatertekort en in Groningen is zelfs per direct meer productiecapaciteit noodzakelijk. De fracties van D66 en GroenLinks hebben daarom vragen gesteld wat dit betekent voor de drinkwatervoorziening van Groningers.

Uit onderzoek van de Vereniging van Waterbedrijven (Vewin) blijkt dat er extra maatregelen nodig zijn om een drinkwatertekort in de toekomst te voorkomen, zeker in de provincie Groningen. Er zouden dan nieuwe bronnen moeten worden aangeboord. Bovendien moet men zuiniger omgaan met het drinkwater. Anders is er niet genoeg water om aan de groeiende vraag naar water te voldoen.



D66 en GroenLinks hebben vragen gesteld hoe de gemeente zich voorbereidt op dit naderende drinkwatertekort voor inwoners van de gemeente Groningen. "We willen graag weten of de gemeente hierop voorbereid is, en hoe het college het waterbedrijf helpt om maatregelen te nemen", zegt Andrea Poelstra van D66.



De fracties vragen naar de rol van de gemeente Groningen, maar de gemeente staat hierin niet alleen: ook de provincie speelt een rol, namelijk in het vestigingsbeleid van de industrie. "Daarom worden daar gelijktijdig ook vragen gesteld. Mogelijke oplossingen tegen het drinkwatertekort zijn hergebruik, waterbesparende maatregelen en een duidelijke vestigingsstrategie", aldus de partijen.