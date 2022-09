We zijn er weer! Na de coronapandemie is Groninger Marktendagen terug en we zijn groter dan ooit! Het evenement heeft zich in de "coronabreak" doorontwikkeld tot een tweedaagse markt in de binnenstad van Groningen. Hiermee is Groninger Marktendagen direct uitgegroeid tot de grootste markt van het noorden. Waar ook de huisstijl en de website volledig is vernieuwd.

Een levendige binnenstad op 2 en 3 oktober

Op zondag 2 oktober + maandag 3 oktober staat de binnenstad van Groningen vol met marktkramen en enthousiaste standhouders. Tijdens Groninger Marktendagen is er voor iedereen wat te vinden en te beleven. Of je nu fan bent van vintage en handgemaakte producten of houdt van antiek, boeken of platen, je vindt het allemaal bij Groninger Marktendagen. Bezoek de warenmarkt en scoor jouw boodschappen voor leuke prijzen, neem een kijkje bij de vlooienmarkt en loop langs de vele standwerkers op de markt. Ben je benieuwd naar datgene wat onze provincie te bieden heeft? Bezoek dan het provincieplein en laat je verrassen door al het moois in het ommeland. Je vindt er de wereld aan bijzondere streekproducten. Ook het visplein mag natuurlijk niet ontbreken, voor lekkere verse vis en rokerijen. Het unieke aan Groninger Marktendagen is de combinatie van de hoeveelheid aan verschillende markten op één plek en de samenwerking met diverse marktorganisatoren die binnen en buiten Groningen markten organiseren. Hierdoor wordt een leuk en gevarieerd aanbod aan deelnemers gegarandeerd. De muziek, het kinderprogramma en een plein met foodtrucks maken het evenement compleet.

Samen met de gemeente Groningen, Groningen City Club en Marketing Groningen heeft de organisatie van de Groninger Marktendagen maar één doel; bijdragen aan een levendige binnenstad. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van verschillende evenementen voor inwoners van Groningen en toeristen uit Nederland en Duitsland. De Bloemenjaarmarkt aan het begin van het jaar is een mooi voorbeeld van zo'n evenement en met de Groninger Marktendagen wordt alles in het werk gesteld om op 2 en 3 oktober nog een bijzondere trekpleister toe te voegen aan de evenementenkalender.

3 oktober is een nationale vrije dag in Duitsland, de Tag der Deutsche Einheit. Omdat dan ook de winkels in Duitsland gesloten zijn is een dagje naar de Groninger Marktendagen een gezellig uitje voor onze oosterburen. Shoppen, genieten van de horeca, overnachten en je onderdompelen in alles wat Groningen stad en provincie te bieden heeft. 3 oktober valt dit jaar op een maandag waardoor er een mooie kans ontstond om ook de zondag toe te voegen en er een tweedaags evenement van te maken. Waardoor ook alle liefhebbers van markten uit Groningen (stad en provincie) en daarbuiten op de fiets, in de auto, trein of bus kunnen stappen om langs de vele kramen te struinen.

Save the data

Groninger Marktendagen: 2 + 3 oktober 2022 - van 9:00 - 17.00 uur. Locatie: Binnenstad van Groningen. Kom dan naar de binnenstad van Groningen. De stad opent graag haar deuren om samen met haar ondernemers de rol van gastheer/gastvrouw tijdens de Groninger Marktendagen te vervullen.