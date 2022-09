Het Groninger Museum heeft een topstuk weten aan te kopen. Het gaat om een schilderij van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945), lid van de legendarische kunstenaarsvereniging De Ploeg. Werkman maakte het schilderij 'Twee ruiters tussen bomen' in de laatste jaren van zijn leven in ca. 1939. De nieuwe aanwinst is binnenkort in het museum te bewonderen.

Doordat veel van zijn werk aan het eind van de oorlog verloren is gegaan, is het schilderij bijzonder en zeldzaam en een grote aanwinst voor de collectie van het Groninger Museum. De aankoop is financieel mogelijk met steun van de Stichting Beringer Hazewinkel en de Vereniging Vrienden van het Groninger Museum. Het schilderij zal binnenkort in de vaste collectietentoonstelling van De Ploeg te zien zijn.



Het schilderij was eigendom van Wiert Hendrik (Hein) Leemhuis; zelf kunstschilder en lid van De Ploeg, tevens zakenman en één van de oprichters van kruideniersketen De Spar. Leemhuis kocht het schilderij vermoedelijk in 1940. Het bijzondere werk is dus altijd in bezit van de familie geweest. De nazaten van Hein Leemhuis overhandigden het schilderij op 27 september aan directeur Andreas Blühm en conservator Nadia Abdelkaui.



Het schilderij Twee ruiters tussen bomen (ca. 1939) toont Werkmans voorliefde voor paarden, een motief dat in veel van zijn kunstwerken terugkomt. Het uitgesproken kleurgebruik en de kleurlagen in vlakken zijn typerend voor Werkman, die vooral beroemd werd als graficus en drukker. In zijn zogeheten druksels experimenteerde hij met verschillende druktechnieken en ontwikkelde hij zijn eigen stijl. Verder herken je zijn werk aan de vrije, abstracte beeldtaal, waarin nog wel herkenbare vormen te zien zijn.



Hendrik Nicolaas Werkman werd in 1919 lid van de kunstenaarsvereniging De Ploeg, die een jaar daarvoor was opgericht. Hij nam regelmatig deel aan Ploegtentoonstellingen en verzorgde het drukwerk voor de vereniging. Op 13 maart 1945 arresteerde de Sicherheitsdienst hem, mogelijk vanwege zijn contacten met uitgeverij De Bezige Bij die anti-Duits drukwerk publiceerde. Op 10 april 1945 werd Werkman met negen anderen gefusilleerd in Bakkeveen.



Zijn inbeslaggenomen schilderijen en druksels werden naar het Scholtenhuis in Groningen gebracht, waar ze helaas bij de bevrijding van Groningen op 15 april 1945 verloren zijn gegaan. Hierdoor heeft het werk van de kunstenaar naast artistieke kwaliteit ook een grote kunsthistorische waarde. Het maakt Twee ruiters tussen bomen een bijzonder en zeldzaam werk en een grote aanwinst voor de collectie van het Groninger Museum.