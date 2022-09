Na de bevingen van 2.7 en 1.7 op de schaal van Richter bij Uithuizermeeden, afgelopen zaterdag, zijn er 335 meldingen van schade gedaan.

Tot nu toe kwamen er 63 meldingen uit de stad Groningen. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Er zijn 12 meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie.

Van de 12 meldingen over mogelijk acuut onveilige situatie komen er negen uit het effectgebied van de bevingen. Zo'n melding wordt altijd binnen 48-uur beoordeeld. Vijf meldingen zijn inmiddels beoordeeld; daar zijn geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig. Zeven meldingen worden in de loop van maandag, dinsdag en woensdag beoordeeld.



Volgens het IMG kwamen er 225 schademeldingen van buiten het effectgebied. Verreweg de meeste, 63, kwamen uit de stad Groningen. Daarnaast ging het om Veendam (9), Haren (9), Peize (7), Hoogezand (6), Zuidhorn (6), Bedum (6), Winsum (5), Ten Boer (5) en Delfzijl (5). Ook zijn er schademeldingen gedaan in Noord-Drenthe en Fryslân.



Van de 335 meldingen is door 102 schademelders gekozen voor afhandeling via een vaste vergoeding. 233 schademelders hebben gekozen voor maatwerk.