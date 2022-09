Komend jaar wordt er maximaal 2,8 miljard kuub gas uit Groningen gewonnen. Dat betekent dat de gaskraan niet verder wordt opengedraaid. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft dat maandag laten weten in het nieuwe Gasbesluit.

De secretaris weigert de gaskraan verder open te draaien, omdat het niet verantwoord is in verband met de veiligheidsrisico's door bevingen in het gaswinningsgebied. Alleen in uiterste gevallen, bijvoorbeeld als ziekenhuizen anders niet meer verwarmd kunnen worden, kan er eventueel alsnog meer gas uit Groningen worden gewonnen.



Ondanks de energiecrisis en de internationale druk is dus besloten dat de gaskraan niet verder open gaat. Het ministerie bepaalt elk gasjaar, dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september, hoeveel gas er door de NAM mag worden gewonnen.



Tot 1 oktober stond het ministerie 2,8 miljard kuub toe, waar dat een jaar eerder nog 4,5 miljard was. Met de import van lng (vloeibaar aardgas) in de Eemshaven werden eerder stappen gezet om voldoende gas beschikbaar te hebben voor de naderende winter.



De elf productielocaties in Groningen blijven vooralsnog open, maar het streven is dat er komend voorjaar zes gesloten worden. De elf gasputten die nog open zijn, gaan op de zogeheten waakvlam zodat er in geval van nood eventueel toch nog gas kan worden gewonnen.