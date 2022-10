Ter voorbereiding op de herfst worden er de komende week gedurende vijf nachten onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de verlichting langs de hele zuidelijke ringweg en de A28 in Groningen.

Vanwege de veiligheid voor het verkeer en de werkers mogen deze werkzaamheden niet overdag uitgevoerd worden. Gedurende 5 nachten:

26 september 20.00 uur tot 27 september 6.00 uur

27 september 20.00 uur tot 28 september 6.00 uur

28 september 20.00 uur tot 29 september 6.00 uur

29 september 20.00 uur tot 30 september 6.00 uur

30 september 20.00 uur tot 1 oktober 6.00 uur

Het geluid van de machines kan geluidsoverlast geven dat afhankelijk van de windrichting in delen van de stad te horen is. De werkzaamheden verplaatsen zich en blijven dus niet lang op één plek. In vijf nachten gaan we het gehele tracé af, dus de N7 van Hoogkerk tot Westerbroek en de A28 vanaf Julianaplein tot iets voorbij Groningen-Zuid.



Tijdens de werkzaamheden maken we gebruik van een rijdende afzetting. Het verkeer kan de rijdende afzetting passeren.