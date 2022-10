De inwoners van Bad Nieuweschans ervaren de meeste energiearmoede van Nederland. 33 procent van de inwoners moet de eindjes aan elkaar knopen door de stijgende energieprijzen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

235 van de 711 huishoudens in het dorp kunnen niet meer rondkomen door de stijgende energieprijzen. Veel huizen in het dorp zijn slecht geïsoleerd en de meeste inwoners hebben een relatief laag inkomen.



Van de top tien gemeenten met de meeste energiearmoede liggen er zes in de provincie Groningen. De hele top tien ligt in Noord-Nederland.