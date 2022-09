Op de Grote Markt in Groningen is zondagmiddag om 16 uur een demonstratie tegen de Iraanse regering en voor vrouwenrechten in Iran. Initiatiefnemers voor het protest zijn Iraanse studenten in Groningen.

In verschillende Iraanse steden is het al dagenlang onrustig sinds de 22-jarige Mahsa Amini stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. De vrouw zou zich niet goed hebben bedekt en zou daarmee de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden. Ze stierf in politiehechtenis. Volgens de politie waren hartproblemen de oorzaak van haar dood, maar volgens haar familie was ze gezond en leed ze niet aan een hartaandoening. Zaterdag vonden op verschillende locaties in Nederland al demonstraties plaats, met enkele honderden deelnemers. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen