De politie in Groningen is een onderzoek gestart naar een schietpartij in de Bataviastraat in Groningen.

De schietpartij deed zich gisteravond voor. Omstreeks tien voor negen kwamen er meerdere meldingen binnen dat er mogelijk schoten zouden zijn gehoord. "Uit het eerste onderzoek ter plaatse blijkt dat er is geschoten. Er is geen slachtoffer. Het onderzoek ter plaatse gaat verder", laat de Groningse politie weten via Twitter. Er zouden wel kogelhulzen zijn gevonden, maar meer informatie ontbreekt op dit moment. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen