Wie een bezoekje wil brengen aan Fietslab in Groningen, hoeft voortaan niet meer te fietsen naar Vinkhuizen. Vrijdag opende de zaak voor vintage fietsen haar deuren op de nieuwe locatie aan de Hereweg.

Dat schrijft de Groninger Ondernemers Courant. Op het adres Hereweg 1, de oude locatie van meubelmakerij Roegholt, opende Fietslab vrijdagmiddag om 13.00 uur de deuren voor publiek. Met een krijtbord werden geïnteresseerde voorbijgangers en bezoekers uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het nieuwe pand.



Het oude pand aan de Travertijnstraat werd een week geleden gesloten. Er werd een week lang geklust en gesleuteld om de nieuwe werkplaats aan de Hereweg gereed te krijgen. Het nieuwe pand zit een stuk dichterbij de binnenstad en kent veel langsrijdend (fiets)verkeer.



De fietsenzaak specialiseert zich in de verkoop en inruil van allerlei soorten fietsen en fietsonderdelen - of het nu om racefietsen of mountainbikes gaat, of om stadsfietsen of fixies. Ook voor onderhoud en reparatie kunnen Groningers bij Fietslab terecht. De meeste fietsen worden compleet nieuw opgebouwd en zijn daarom uniek.