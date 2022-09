In Groningen is er net als in de andere provincies in Groningen een tekort aan werknemers in alle sectoren. Dat meldt het UWV. De krapte op de arbeidsmarkt is in de noordelijke provincies wel wat kleiner dan in de rest van Nederland.

Op basis van de uitgezette vacatures en het aantal mensen dat korter dan een half jaar een WW-uitkering heeft berekende het UWV de krapte op de arbeidsmarkt. De uitslag? De arbeidsmarkt in Nederland is in alle sectoren krap tot zeer krap.



De krapte op de arbeidsmarkt was in het tweede kwartaal van 2022 twee keer zo groot als hetzelfde kwartaal in 2021. Beroepen waar de zoektocht naar werknemers waren o.a. ingenieurs, elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars.



De sector in Groningen die het minst te maken heeft met de krapte is de creatieve en taalkundige sector waar beroepen als tekstschrijvers, vormgevers en acteurs onder vallen.