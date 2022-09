Volgende week zaterdag is de laatste keer dat de kledingboetiek van Mamamini geopend is aan de Helper Oostsingel. Een week later is dan zover: dan opent de langverwachte nieuwe vestiging in de Oosterstraat haar deuren.

De winkel blijft traditiegetrouw goedkope kleding verkopen, zoals Mamamini al sinds 1989 in de gemeente doet. Er komt ook een hoekje met vintage kleding. De verhuizing van Helpman naar het tweedehands kledingwalhalla in de binnenstad zorgt ervoor dat de kledingboetiek een stuk gemakkelijker toegankelijk wordt.



De kledingboetiek van Mamamini wordt al de vijfde vintage vestiging in de Oosterstraat. Daarmee krijgt dé straat voor vintage kleding in Groningen nog een extra zaak waar liefhebbers van tweedehands terecht kunnen in hun zoektocht naar een aanwinst voor de kledingkast.



Tot nu toe was Van Gisteren de jongste aanwinst onder de vintage winkels in de Oosterstraat. De winkel verkoopt Italiaanse mode uit de jaren tachtig en negentig. Omdat er vroeger een bruidsmodezaak in het pand zat, zijn de paskamers vanwege de enorme ruimte en het karakteristieke interieur een attractie op zich.



Vintage Island zit er al langer. De zaak barst van de retro kleding uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig. In de langwerpige winkel vooraan de straat waan je je even in het verleden als je langs de rekken met ruwkatoenen hemden, fleurig bedrukte spijkerjassen en wijdvallende corduroybroeken struint.

Een zaak met exclusieve ingeleverde kleding is Appel & Ei. Elk kledingstuk dat wordt binnengebracht wordt beoordeeld op geschiktheid om in de etalage te komen hangen. Alleen de beste en meest exclusieve stukken komen daadwerkelijk door de selectie heen.



En de vijfde winkel is Reshare, de kledingwinkel van het Leger des Heils. Vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen om tweedehands kleding zo mooi mogelijk te presenteren. De kleding die geselecteerd wordt voor verkoop, is te koop voor een zachte prijs.