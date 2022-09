Verspreid door de gemeente Groningen staan sinds kort vierhonderd elektrische deelfietsen en binnenkort komen daar nog eens tweehonderd bij. De fietsen zijn voor inwoners van de stad Groningen, werknemers, studenten en bezoekers te huur voor korte en langere ritten. Ook op de vijf P+R-terreinen rondom de stad staan de fietsen.

Na een uitgebreid aanbestedingstraject van de gemeente Groningen zijn uiteindelijk twee aanbieders overgebleven: Bolt en GO Sharing. Beide partijen hebben begin september gezamenlijk een paar honderd fietsen neergezet, en binnenkort komen daar nog een paar honderd bij. Aan het eind van het jaar staan er dan 600 deel fietsen in de stad.



Het gaat om elektrische fietsen van hoogwaardige kwaliteit. Ze kunnen een maximale snelheid van 25 kilometer per uur bereiken. Een helm is dan dus, in tegenstelling tot bij de razendsnelle speedpedelecs, niet verplicht.



De fietsen zijn te vinden - en na gebruik te parkeren - in een van de ruim 200 hubs in de gemeente Groningen. In de apps van de betreffende aanbieder is te zien waar de hubs zich precies bevinden. Het gaat om 'virtuele' hubs gaat: ze zijn dus niet fysiek afgebakend. De hubs bevinden zich onder andere in de binnenstad, bij ziekenhuizen en verschillende onderwijsinstellingen. In de binnenstad zijn onder andere de fietsenstallingen Grote Markt en Nieuwe Markt belangrijke plekken waar de fietsen gestald én gepakt kunnen worden.

Voor werknemers of studenten zijn de deelfietsen ideaal, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld MartiniPlaza of het Martini Trade Park als bestemming hebben, zijn de deelfietsen een uitkomst. Vanwege de afsluiting van de verbinding tussen de westelijke ringweg en de Leonard Springerlaan - nog tot april 2024 - kunnen reizigers te maken krijgen met vertragingen of omleidingen. "Het kan dan sneller en makkelijker zijn de auto te verruilen voor de fiets of het laatste stukje van je reis met een elektrische deelfiets af te leggen."

De fietsen zijn bedoeld voor vooral korte ritjes in de stad, maar kunnen ook voor dagdelen gehuurd worden. De tarieven liggen tussen de 0,15 cent en 0,24 cent minuut.