Na drie jaar is het zover: de Kunstwerf in het Ebbingekwartier in Groningen wordt vrijdagmiddag geopend. Bij de opening van de nieuwe cultuurcluster aan de Bloemsingel is een bont gezelschap aan kunstenaars en cultuurliefhebbers uitgenodigd. Wethouders Kirsten de Wrede en Rik van Niejenhuis doen de opening.

Het gasloze en energieneutrale gebouw is ontworpen door Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke. Het ontwerp werd twee jaar geleden gekozen uit 107 inzendingen. Onderdeel van de Kunstwerf is ook een publiek toegankelijke tuin, naar een ontwerp van de wereldberoemde tuinarchitect Piet Oudolf.



In de Kunstwerf zijn een aantal dans- en theatergezelschappen gevestigd: Club Guy & Roni, Het Houten Huis, De Noorderlingen en De Steeg. Zij krijgen in de Kunstwerf werkplaatsen en oefenruimtes. De gezelschappen waren tot dusverre versnipperd over de stad gehuisvest, vaak in panden in slechte staat.



Na enkele toespraken en een introductie van een van de architecten, volgen er nog muziek en een gedicht. Dan openen de twee wethouders het pand met een symbolische handeling. Na een optreden van De Noorderlingen is er een moment om het glas te heffen en te proosten op het nieuwe culturele centrum.



Op vrijdagavond zijn omwonenden welkom om met een vergelijkbaar programma kennis te maken met het nieuwe stalen gebouw.